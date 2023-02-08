В НБА остановили матч из-за падения "вечного" рекорда (видео)

Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам

Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА. Он обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру. Кстати, Джеймс на втором месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

За 10,9 секунды до конца третьей четверти матча против "Оклахомы" 38-летний Джеймс забросил мяч и достиг отметки в 38 388 очков за карьеру.

Абдул-Джаббар завершил карьеру в 1989 году с 38 387 очками. Шестикратный чемпион НБА присутствовал на матче, в котором Джеймс превзошел его достижение.

Поединок был прервал на церемонию, в ходе которой Абдул-Джаббар передал мяч Леброну.

"Карьера Леброна – это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре. И это продолжалось почти 20 лет. Ему стоит отдать должное за то, как он играл, и за то, как он доминировал всё это время. У него есть та неопределимая сущность, которую называют лидерством", — заявил Абдул-Джаббар.

До конца поединка Леброн Джеймс набрал еще два очка и теперь новый ориентир в НБА — 38 390. Хотя и он изменится, ведь сезон в лучшей баскетбольной лиге продолжается.

Топ-5 самых результативных игроков НБА:

Леброн Джеймс — 38 390 Карим Абдул-Джаббар — 38 387 Карл Мэлоун — 36 928 Кобе Брайант — 33 643 Майкл Джордан — 32 292

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