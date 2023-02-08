У НБА зупинили матч через падіння "вічного" рекорду (відео)

Леброн Джеймс обійшов Каріма Абдул-Джаббара за набраними очками

Баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став найрезультативнішим гравцем в історії НБА. Він обійшов легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю очок за кар’єру. До речі, Джеймс на другому місці у списку найоплачуваніших спортсменів світу.

За 10,9 секунди до кінця третьої чверті матчу проти "Оклахоми" 38-річний Джеймс закинув м’яч і досяг позначки 38 388 очок за кар’єру.

Абдул-Джаббар завершив кар’єру у 1989 році з 38 387 очками. Шестиразовий чемпіон НБА був присутній на матчі, в якому Джеймс перевершив його досягнення.

Поєдинок перервали на церемонію, в ході якої Абдул-Джаббар передав м’яч Леброну.

"Кар’єра Леброна — це кар’єра того, хто планував домінувати в цій грі. І це тривало майже 20 років. Йому варто віддати належне за те, як він грав, і за те, як він домінував весь цей час. Він має ту невизначену сутність, яку називають лідерством", — заявив Абдул-Джаббар.

До кінця поєдинку Леброн Джеймс набрав ще два очки і тепер новий орієнтир у НБА — 38 390. Хоч і він зміниться, адже сезон у найкращій баскетбольній лізі триває.

Топ-5 найрезультативніших гравців НБА:

Леброн Джеймс — 38 390 Карім Абдул-Джаббар — 38 387 Карл Мелоун — 36 928 Кобе Брайант — 33 643 Майкл Джордан — 32 292

Раніше ми писали, що НБА назвала трофей на честь українця. А брудний шахтар прийшов із сином на баскетбол та підірвав соцмережі. Тренер клубу подарував йому квитки на VIP-трибуну.