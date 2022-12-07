НБА назвала новий трофей на честь українця
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Кубок Моріса Подолоффа отримає найкраща команда чемпіонату
Національна баскетбольна асоціація оголосила, що команда з найкращим результатом у регулярному чемпіонаті отримуватиме Кубок Моріса Подолоффа, названий на честь першого комісіонера ліги.
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Кубок Подолоффа є кришталевою кулею, розділеною на 82 панелі, які символізують 82 матчі регулярного чемпіонату, на п’єдесталі, що поєднує в собі конструкції зі стійок Східної конференції і кілець Західної конференції.
Моріс Подолофф (1890 — 1985) — американський адвокат, баскетбольний та хокейний адміністратор. Перший президент Національної баскетбольної асоціації. Керував НБА з самого її заснування у 1946 році до 1963 року.
Народився Подолофф у Новоархангельську, нині це Кіровоградська область. У дитячі роки його сім’я виїхала до США.
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