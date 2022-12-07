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НБА назвала новий трофей на честь українця

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Подолофф та трофей на його честь Новина оновлена 07 грудня 2022, 10:06
Подолофф та трофей на його честь

Кубок Моріса Подолоффа отримає найкраща команда чемпіонату

Національна баскетбольна асоціація оголосила, що команда з найкращим результатом у регулярному чемпіонаті отримуватиме Кубок Моріса Подолоффа, названий на честь першого комісіонера ліги.

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Кубок Подолоффа є кришталевою кулею, розділеною на 82 панелі, які символізують 82 матчі регулярного чемпіонату, на п’єдесталі, що поєднує в собі конструкції зі стійок Східної конференції і кілець Західної конференції.

Моріс Подолофф (1890 — 1985) — американський адвокат, баскетбольний та хокейний адміністратор. Перший президент Національної баскетбольної асоціації. Керував НБА з самого її заснування у 1946 році до 1963 року.

Народився Подолофф у Новоархангельську, нині це Кіровоградська область. У дитячі роки його сім’я виїхала до США.

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#Баскетбол #НБА