НБА назвала новый трофей в честь украинца

Кубок Мориса Подолоффа получит лучшая команда чемпионата

Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что команда с лучшим результатом в регулярном чемпионате будет получать Кубок Мориса Подолоффа, названный в честь первого комиссионера лиги.

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Кубок Подолоффа представляет из себя хрустальный шар, разделенный на 82 панели, которые символизируют 82 матча регулярного чемпионата, на пьедестале, сочетающем в себе конструкции из стоек Восточной конференции и колец Западной конференции.

Морис Подолофф (1890 — 1985) — американский адвокат, баскетбольный и хоккейный администратор. Первый президент Национальной баскетбольной ассоциации. Руководил НБА с самого ее основания в 1946 году по 1963 год.

Родился Подолофф в Новоархангельске, ныне это Кировоградская область. В детские годы его семья выехала в США.

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