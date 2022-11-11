Позарились на святое: у баскетболиста украли Библию

Американского игрока Майкла Портера ограбили в гостинице

Форвард баскетбольного клуба "Денвера" Майкл Портер стал жертвой преступников. Они пробрались в гостиничный номер, когда там никого не было.

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Как заявил Портер в полиции, воры украли деньги, золотой браслет, две брендовые сумки Louis Vuitton и даже Библию, сообщает Denver Post.

Инцидент произошел в Индианаполисе, куда игрок приехал вместе с клубом на поединок регулярного чемпионата НБА.

Ранее мы рассказывали удивительную историю из американской студенческой лиги. Там мужчина пришел на матч сразу после работы на шахте. Он не успел переодеться и появился на арене в рабочей одежде. Эта история так впечатлила тренера команды, что он подарил болельщику вип-билеты.