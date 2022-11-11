Зазіхнули на святе: у баскетболіста вкрали Біблію

Американського гравця Майкла Портера пограбували у готелі

Форвард баскетбольного клубу "Денвера" Майкл Портер став жертвою злочинців. Вони пробралися у готельний номер, коли там нікого не було.

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Як заявив Портер у поліції, злодії вкрали гроші, золотий браслет, дві брендові сумки Louis Vuitton і навіть Біблію, повідомляє Denver Post.

Інцидент стався в Індіанаполісі, куди гравець приїхав разом із клубом на поєдинок регулярного чемпіонату НБА.

Раніше ми розповідали дивовижну історію з американської студентської ліги. Там чоловік прийшов на матч одразу після роботи на шахті. Він не встиг переодягнутися і з’явився на арені в робочому одязі. Ця історія так вразила тренера команди, що він подарував уболівальнику віп-квитки.