"Канзас-Сити Чифс" третий раз в истории завоевал самый ценный трофей НФЛ

В Штатах поставлена точка в сезоне Национальной футбольной лиги. В Глендейле состоялся Супербоул-2023. Кстати, когда-то путин украл перстень за победу в Супербоуле.

В поединке за звание чемпиона НФЛ встречались "Филадельфия Иглз" и "Канзас-Сити Чифс". А разогревала футболистов и болельщиков мировая суперзвезда — Рианна. Во время выступления она объявила о своей беременности.

Развязка Супербоула вышла впечатляющей. В драматичной концовке победу вырвала команда "Канзас-Сити Чифс" — 38:35.

Самым ценным игроком матча был признан квотербек "Канзас-Сити" Патрик Махоумс. Для Махоумса эта награда MVP Супербоула стала второй за карьеру.

Отметим, что этот титул стал для "Канзас-Сити" третьим в истории. "Чифс" становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.

Ранее мы писали, что враги убили двух игроков в американский футбол. Напомним, летом во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб футболист, который ранее выступал за "Винницких Волков" и "Киевских Патриотов". А потом под Бахмутом погиб еще один игрок "Киевских Патриотов".