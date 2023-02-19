Конкурс данків НБА виграв баскетболіст, який зіграв два матчі у лізі (відео)

Конкурс кидків зверху вдався

У ніч на неділю, 19 лютого, в рамках уїк-енду Матчу всіх зірок НБА-2023 відбулися конкурси 3-очкових, майстерності та довгоочікуваний данк-контест. Напередодні в США було поставлено крапку в сезоні Національної футбольної ліги (НФЛ).

Завершував розважальний день конкурс данків. Про це повідомляє пресслужба Національної баскетбольної асоціації (НБА) у Twitter.

Перемогу у конкурсі кидків зверху здобув 24-річний Мек Маккланг із "Філадельфії". Він став першим в історії гравцем, який отримав запрошення на данк-контест під час виступів у Лізі розвитку. Усього він провів 2 матчі в НБА. За 3 із 4 данків Мек набрав максимум очок — по 50. У фіналі він здолав форварда "Нового Орлеана" Трея Мерфі.

У конкурсі трьохочкових переможцем став плеймейкер "Портленду" Деміан Ліллард, який вперше виграв подібне змагання. У першому та другому раунді він набрав по 26 очок.

У конкурсі майстерності виграла команда "Юти" у складі Джордана Кларксона, Уокера Кесслера та Колліна Секстона.

Раніше повідомлялося, що Леброн Джеймс побив "вічний" рекорд за кількістю очок у НБА. Баскетболіст яскраво відсвяткував це досягнення.