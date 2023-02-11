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Леброн Джеймс відсвяткував рекорд із козлами: тварин привели на вечірку баскетболіста (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Леброн Джеймс відсвяткував рекорд із козлами: тварин привели на вечірку баскетболіста (відео) Новина оновлена 11 лютого 2023, 12:48

Гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" став найрезультативнішим у НБА

Американський баскетболіст Леброн Джеймс встановив рекорд НБА за набраними очками за всю історію ліги. Він побив, здавалося, вічне досягнення Каріма Абдул-Джаббара.

З цього приводу було організовано вечірку для Леброна Джеймса в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, пише Marca.

Друзі баскетболіста вирішили пожартувати та привели на урочистість двох козлів. Козел англійською – goat. Абревіатура GOAT (Greatest Of All Time) на сленгу означає "кращий з найкращих".

Нагадаємо, що 38-річний Леброн Джеймс встановив новий орієнтир у НБА – 38 390 очок. Хоча і він зміниться, адже сезон у найкращій баскетбольній лізі триває. Та й сам Леброн поки не збирається завершувати кар’єру, а отже, можемо очікувати і підкорення гросмейстерського рубежу в 40 тисяч очок.

Топ-5 найрезультативніших гравців НБА:

  1. Леброн Джеймс — 38 390
  2. Карім Абдул-Джаббар — 38 387
  3. Карл Мелоун — 36 928
  4. Кобе Брайант — 33 643
  5. Майкл Джордан — 32 292

Раніше ми писали, що НБА назвала трофей на честь українця. А брудний шахтар прийшов із сином на баскетбол та підірвав соцмережі. Тренер клубу подарував йому квитки на VIP-трибуну.

Теги:
#Баскетбол #НБА #Леброн Джеймс #Козел