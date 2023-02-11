Леброн Джеймс отпраздновал рекорд с козлами: животных привели на вечеринку баскетболиста (видео)

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" стал самым результативным в НБА

Американский баскетболист Леброн Джеймс установил рекорд НБА по набранным очкам за всю историю лиги. Он побил, казалось, вечное достижение Карима Абдул-Джаббара.

По этому поводу была организована вечеринка для Леброна Джеймса в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, пишет Marca.

Друзья баскетболиста решили пошутить и привели на торжество двух козлов. Козел на английском – goat. Аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time) на сленге означает "лучший из лучших".

Напомним, что 38-летний Леброн Джеймс установил новый ориентир в НБА — 38 390 очков. Хотя и он изменится, ведь сезон в лучшей баскетбольной лиге продолжается. Да и сам Леброн пока не собирается завершать карьеру, а значит можем ожидать и покорение гроссмейстерского рубежа в 40 тысяч очков.

Топ-5 самых результативных игроков НБА:

Леброн Джеймс — 38 390 Карим Абдул-Джаббар — 38 387 Карл Мэлоун — 36 928 Кобе Брайант — 33 643 Майкл Джордан — 32 292

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