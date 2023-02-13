Драматична розв’язка: хто виграв Супербоул (відео)

"Канзас-Сіті Чіфс" втретє в історії завоював найцінніший трофей НФЛ

У Штатах поставлено крапку у сезоні Національної футбольної ліги. У Глендейлі відбувся Супербоул-2023. До речі, колись путін вкрав перстень за перемогу у Супербоулі.

У поєдинку за звання чемпіона НФЛ зустрічалися "Філадельфія Іглз" та "Канзас-Сіті Чіфс". А розігрівала футболістів та вболівальників світова суперзірка – Ріанна. Під час виступу вона оголосила про свою вагітність.

Розв’язка Супербоула вийшла вражаючою. У драматичній кінцівці перемогу вирвала команда "Канзас-Сіті Чіфс" — 38:35.

Найціннішим гравцем матчу був визнаний квотербек "Канзас-Сіті" Патрік Махоумс. Для Махоумса ця нагорода MVP Супербоула стала другою за кар’єру.

Зазначимо, що цей титул став для Канзас-Сіті третім в історії. "Чіфс" ставали чемпіонами у 1969 та 2019 роках.

Раніше ми писали, що вороги вбили двох гравців у американський футбол. Нагадаємо, влітку під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув футболіст, який раніше виступав за "Вінницьких Вовків" та "Київських Патріотів". А потім під Бахмутом загинув ще один гравець "Київських патріотів".