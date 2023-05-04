"Позорите всех украинских спортсменов": легендарная украинская чемпионка пристыдила министра

Первая олимпийская чемпионка Украины раскритиковала политику украинских спортивных властей

Украинские спортсмены будут сидеть дома и наблюдать за Олимпийскими играми с участием россиян по телевизору, если будут придерживаться политики бойкота, которую ввел министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт.

Таким мнением на своей странице в Instagram поделилась первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины, легендарная фигуристка Оксана Баюл. Кроме того, прославленная спортсменка обратила внимание, что Гутцайт переложил ответственность на национальные федерации, которые, по его мнению, сами должны решать бойкотировать соревнования с участием представителей стран-агрессоров или нет. При этом украинские власти грозились забирать статус национальной у тех федераций, которые пошлют украинские делегации на турниры с участием белорусов и россиян, правда, данное нововведение уже не сработало в футболе и в теннисе. Федерация тенниса Украины (ФТУ) попросту открестилась от спортсменов, которые выступают в WTA и ATP вместе с представителями стран-агрессоров, отметив, что не отсылает туда украинские делегации.

Баюл считает, что бойкот украинских спортсменов приведет к тому, что наши атлеты будут сидеть дома во время Олимпийских игр в Париже.

"Теперь Федерации виноваты. А что насчет потери статуса национальная? Вадим, вы просто позорите всех украинских спортсменов во всем мире. Поверьте мне, что всем наср*ть на ваш бойкот.

А вот украинские спортсмены будут сидеть дома и смотреть, как проходит Олимпиада-2024", – написала Баюл.

Оксана Баюл раскритиковала Вадима Гутцайта

Золотое выступление Оксаны Баюл в Лиллехаммере

Ранее Международная федерация дзюдо разрешила выступать россиянам и белорусам на ЧМ-2023 с некоторыми ограничениями. Сборная Украины по дзюдо в ответ будет бойкотировать данный турнир. При этом в составе российской делегации на турнир попали представители армии рф, а также клуба ЦСКА.