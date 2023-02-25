А давайте включим гимн СССР: скандал после первого олимпийского "золота" Украины (видео)

Оксана Баюл выиграла "золото" Олимпиады в Лиллехаммере

В 1994 году Украина впервые выступила на Олимпийских играх, как независимая держава. Первую награду в истории нашей команды завоевала биатлонистка Валентина Цербе. А первой олимпийской чемпионкой стала фигуристка Оксана Баюл, которая поднялась на пьедестал почета 25 февраля 1994 года.

16-летняя Баюл короткую программу катала под "Лебединое озеро" Чайковского, ошиблась при исполнении каскада и заняла второе место, на первом шла американка Нэнси Керриган.

На тренировке перед произвольной программой Баюл получила травму: немка Таня Шевченко повредила ей коньком ногу, пришлось накладывать швы. Тем не менее, Баюл исполнила произвольную программу настолько безупречно и артистично, что судьи поставили ей очень высокие оценки, которые принесли украинке золотую медаль.

Организаторы Игр были не готовы к тому, что проиграет американка. У них не оказалось гимна Украины. "Мне особенно запомнилась неразбериха после окончания финала, когда не могли найти гимн. Нашему начальнику команды Людмиле Михайловской говорят: "Мы не можем найти гимн Украины. Но можем включить гимн СССР", — вспоминала Баюл.

Наши руководители посмотрели друг на друга и говорят: "Нет, тогда нам домой лучше не возвращаться". Гимн Украины привезли из олимпийской деревни.

Напомним, МОК заявил, что изучит возможность допуска атлетов из россии и беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Предполагается, что спортсмены получат шанс выступить в нейтральном статусе. В Украине резко против такой позциии МОК и грозят бойкотом Игр. Поддержали ультиматум украинцев уже более 30 стран.