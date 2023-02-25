А давайте увімкнемо гімн СРСР: скандал після першого олімпійського "золота" України (відео)

Оксана Баюл виграла "золото" Олімпіади в Ліллехаммері

У 1994 році Україна вперше виступила на Олімпійських іграх як незалежна держава. Першу нагороду в історії нашої команди виборола біатлоністка Валентина Цербе. А першою олімпійською чемпіонкою стала фігуристка Оксана Баюл, яка піднялася на п'єдестал пошани 25 лютого 1994 року.

16-річна Баюл коротку програму катала під "Лебедине озеро" Чайковського, помилилася при виконанні каскаду та посіла друге місце, на першому йшла американка Ненсі Керріган.

На тренуванні перед довільною програмою Баюл зазнала травми: німкеня Таня Шевченко пошкодила їй ковзаном ногу, довелося накладати шви. Проте Баюл виконала довільну програму настільки бездоганно та артистично, що судді поставили їй дуже високі оцінки, які принесли українці золоту медаль.

Організатори Ігор не були готові до того, що програє американка. У них не було гімну України. "Мені особливо запам’яталася плутанина після закінчення фіналу, коли не могли знайти гімн. Нашому начальнику команди Людмилі Михайловській кажуть: "Ми не можемо знайти гімн України. Але можемо включити гімн СРСР", — згадувала Баюл.

Наші керівники подивилися один на одного і кажуть: "Ні, тоді нам додому краще не повертатися". Гімн України привезли із олімпійського селища.

Нагадаємо, МОК заявив, що вивчить можливість допуску атлетів з росії та білорусі до Олімпіади в Парижі в 2024 році. Передбачається, що спортсмени матимуть шанс виступити у нейтральному статусі. В Україні різко проти такої позиції МОК і загрожують бойкотом Ігор. Підтримали ультиматум українців уже понад 30 країн.