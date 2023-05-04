"Складно оскаржити санкції в спорті": росія розписалася в своїй безпорадності

Країна-агресор скаржиться на бан у спорті

Міністр спорту рф Олег Матицін зізнався, що росії важко оскражити заборону від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) виступати під національним прапором.

Про це чиновник заявив у коментарях ТАСС. За його словами, ці вимоги МОК підкріпив рішеннями виконавчого комітету організації та конгресу.

"На жаль, юридично складно оскаржити ці рішення, тому що так чи інакше міжнародні федерації є керуючими організаціями в своїх видах спорту та визначають правила, які до того ж підкріплені рішеннями відповідних органів – виконкомом чи конгресом.

З юридичного погляду оскаржувати їх складно, хоча, звісно, є певна червона лінія, яку ні керівники, ні спортсмени, ні тренери не перейдуть. Говорити про це поки що зарано, потрібно дочекатися конкретних вимог", – поскаржився Матицін.

Нещодавно президент Федерації лижних гонок росії Олена Вяльбе заявила, що забороняє своїм атлетам йти на умови МОК щодо допуску до міжнародних змагань, за якими вони повинні виступати в нейтральному статусі та виступити проти війни з Україною.

Раніше глава Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті заявив, що російським та білоруським спортсменам не потрібно буде виступати проти війни рф проти України, щоб брати участь в міжнародних турнірах.

Перед цим Кабмін ухвалив рішення бойкотувати турніри, де братимуть участь атлети з рф та Білорусі. Водночас, МОК має намір допомагати українцям змагатися разом зі спортсменами країн-агресорів.