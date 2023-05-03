Росіянам і білорусам ганебно дозволили крутити педалі

Атлети країн-агресора повинні відповідати вимогам МОК

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) схвалив рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та допустив російських та білоруських гонщиків до індивідуальних змагань у нейтральному статусі з 1 червня.

Про це повідомляє офіційний сайт UCI. При цьому заборона національних команд країн-агресорів залишилася чинною.

"Будь-який атлет, який бажає отримати статус "нейтрального індивідуального спортсмена", повинен подати заяву в UCI в рамках процедури, після чого, якщо умови будуть виконані, цей статус буде виданий", — йдеться в заяві організації.

Зазначається, що російські та білоруські велогонщики повинні відповідати таким вимогам:

відсутність договірних чи інших зв’язків з армією рф або Білорусі, а також з будь-яким органом державної безпеки;

відсутність зв’язків з росією чи Білоруссю, не асоціюючи себе якимось чином із прапорами, емблемами, гімнами чи будь-якими іншими символами країн-агресорів;

відсутність активної підтримки війни в Україні в будь-якій формі вербального, невербального чи письмового вираження.

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