В Одессе заведение включило на всю улицу "Руки вверх", которые пели у путина: владелица сказала "какая разница" (видео)

Владелица заведения еще и проходит подозреваемой в уголовном производстве

В Одессе, где недавно водитель отказывался везти пассажиров, потому что не знают русского, снова произошел скандал. В местном кафе слушали музыку российской группы, которая поддержала путина.

Как сообщает местный ресурс "Подслушано Одесса", в одном из заведений отдыха на улице Дерибасовской во время корпоратива посетители танцевали под группу "Руки Вверх", солист которой поддерживает войну против Украины. Также группа выступила зимой в "Лужниках" на так называемом концерте путина.

Девушка, назвавшаяся владелицей заведения, начала спорить с возмущенными одесситами. Она убеждала, что может слушать это у себя в заведении, потому что это частная территория. Однако позже ее от возмущенных одесситов увела подруга.

В сети напомнили, что 22-летняя девушка недавно была задержана за создание сети вербовки в Европу секс-работниц. В отношении нее возбуждено уголовное производство по статье 149 УКУ.

Напомним, что ранее во Львове произошел громкий скандал из-за российской музыки. Молодые люди на элитном внедорожнике слушали путиниста Лепса прямо в центре города, включив музыку в полную громкость.

После этого оскандалилась львовская блоггерша, которая вступилась за этих молодых людей, набросившихся на журналиста после замечания. Она заявила, что украинская музыка для "рагулят", а ВСУ — примитивные ублюдки.