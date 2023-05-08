Скандал дня: парень, слушавший Лепса во Львове, уже извинился, а в сети нашли владельца авто

Автомобиль принадлежит молодому мужчине из Запорожской области, вероятно, тому самому, который и слушал музыку оккупантов

Один из молодых парней, которые во Львове громко слушали песни григория лепса, записал извинения. Он сказал, что поступил неподобающим образом, ведь он живет в Украине и не должен слушать творчество артиста, который не словом, а делом поддерживает армию россиян.

Видео с извинениями опубликовано в социальных сетях. Также известно, что молодого человека задержала полиция и увезла в отделения для составления объяснительной.

На кадрах молодой парень, который вырывал телефон у журналиста за замечание о "москальской музыке", говорит, что сожалеет о содеянном. По его словам, такое поведение "не импонирует мужчине, который живет в Украине и общается на украинском языке". К слову, во время разборок с журналистом Романом Гурским парень разговаривал и матерился на русском языке, а на видео с извинениями он перешел на украинский уже.

"Я извиниюсь за свои действия, которые я причинил тому человек, который сделал мне замечание (Роману Гурскому — Ред.). Но незнание закона не освобождает меня от ответственности, поэтмоу сейчас я еду в отделение полиции писать объяснительную", — сказал виновник на камеру пообещав, что больше такого не повторится.

Отметим, что григорий лепс активно помогает оккупантам и часто ездит на фронте. К примеру, в конце марта 2023 года он посетил оккупированный Донецк и местный госпиталь, где лечатся российские захватчики.

Кто именно снимал видео с извинениями, незивестно. Вероятно, это могли быть сотрудники полиции, которые оперативно после обращения журналиста задержали молодого человека. К слову, в сети уже выяснили, кому принадлежит автомобиль, в котором трое парней слушали российскую попсу. Как сообщил журналист-расследователь Василий Крутчак на своей странице в Фейсбук, автомобиль марки Range Rover с госномером AE2636TX зарегистрирован на Коваля Артема Павловича 1996 г.р, который зарегистрирован в Запорожской области, пгт. Балабино, ул. Степная. Вместе с ним по этому адресу прописаны Коваленко Юрий Николаевич, 1970 г.р. и Черкашина Наталья Владимировна, 1974 г.р.

Кроме того, стало известно, что мама этого парня Коваль Лариса Ивановна работает секретарем судебных заседаний в Криничанском районном суде Днепропетровской области, о чем сказано на сайте учреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что скандальная экс-пограничница Иванна Плантовская уехала из Украины и не стесняется петь российские песни для подписчиков в соцсетях. После увольнения из ГПСУ ее больше тревожит не война в Украине, а болезненная депиляция, если верить последним публикациям в социальной сети.