Лепс на всю улицу: во Львове мажоры слушали русскую музыку, а за замечания набросились с кулаками (видео)

Очень разозлились после слова "москальский"

Мажоры из Украины, несмотря на войну, продолжают фанатеть от российской музыки. К примеру, недавно мы писали, как экс-прессофицерша ГНС Украины Иванна Плантовская сейчас отдыхает за границей и поет песни о москве. На этот раз скандал произошел во Львове с группой мажоров, которые слушали песни путиниста Григория Лепса на всю улицу.

Журналист Роман Гурский попытался сделать им замечания. Он спросил: "Ребята, вам нормально слушать москальскую музыку сейчас?". После слова "москальскую" молодые люди возмутились, а ближайший из них попытался выбить из рук журналиста камеру. Из машины звучали слова: "С*бался нах*й гн*да е*учая!"

Об этом Гурский сообщил у себя на странице Facebook и выложил видео и фото с места происшествия. По его словам, один из ребят пытался ударить его в лицо, а другой вышел из машины и продолжил диалог на повышенных тонах:

"Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, поэтому он просто меня "черкнул". Это все исключительно на русском языке, под матерные слова и угрозы, конечно. То есть, сразу агрессия, никакого диалога. Потом из автомобиля вышел не быковавший водитель. Пассажир, который на фото ближе всего, продолжил со мной диалог "на повышенных". Я был с гитарой, поэтому на мой вопрос о музыке агрессора он спросил "А если бы твоя музыка била в зоне политических конфликтов?". То есть, для этого мужчины призывного возраста война — это "политический конфликт"", — говорится в сообщении журналиста.

Ребята, слушавшие русскую музыку

После этого Роман Гурский обратился к стоявшим неподалеку полицейским. За это время молодые люди перепарковали машину и бросились бежать пешком. Позже он написал заявление в полицию, однако стражи порядка говорят, что любителей российской попсы могут максимум наказать за мелкое хулиганство. Поэтому медийщик просит огласки и помочь разыскать грубиянов. Он отметил, что номера машины из Днепропетровской области.

На 19:40 очевидцы в Telegram-канале "Новинач" сообщили, что мужчин задержали. На фото видно, как патрульная полиция остановила машину.

Напомним, что на днях в Одессе оскандалился водитель маршрутки, требовавший от пассажиров говорить на русском языке. Другая часть его поддерживали.

А в Днепре произошел скандал из-за российской музыки, под которую танцевал аниматор в костюме пса Патрона. Пес Патрон лично "отреагировал" на скандал на своей странице в Instagram, где осудил любое использование его костюмов.