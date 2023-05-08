Лєпс на всю вулицю: у Львові мажори слухали російську музику, а за зауваження накинулися з кулаками (відео)

Дуже розсердилися після слова "москальську"

Мажори з України, не зважаючи на війну, продовжують фанатіти від російської музики. До прикладу, нещодавно ми писали, як експресофіцерка ДПС України Іванна Плантовська нині відпочиває за кордоном і співає пісні про москву. А цього разу скандал стався у Львові з групою мажорів, які слухали пісні путініста Григорія Лепса на всю вулицю.

Журналіст Роман Гурський спробував зробити їм зауваження. Він запитав: "Хлопці, вам нормально слухати москальську музику зараз?". Після слова "москальську" молодики обурилися, а найближчий з них спробував вибити з рук журналіста камеру. З машини лунали слова: "С*бався нах*й гн*да ї*уча!"

Про це Гурський повідомив у себе на сторінці у Facebook і виклав відео та фото з місця події. За його слова, один із хлопців намагався вдарити його в обличчя, а інший вийшов з машини та продовжив діалог на підвищених тонах:

"Спробував вибити мені з рук телефон, збив з мене кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя. Я ухилився, тому він просто мене "черкнув". Це все виключно російською мовою, під матюки і погрози, звісно. Тобто, відразу агресія, ніякого діалогу. Потім з автівки вийшов водій, який не бикував. Пасажир, який на фото найближче, продовжив зі мною діалог "на підвищених". Я був з гітарою, тому на моє питання про музику агресора він спитав "А єслі би твая музика била в зонє палітічіскіх канфліктав?". Тобто, для цього чоловіка призовного віку війна — це "політичний конфлікт"", — йдеться у дописі журналіста.

Хлопці, які слухали російську музику

Після цього Роман Гурський звернувся до поліцейських, які стояли неподалік. За цей час молодики перепаркували машину та кинулися втікати пішки. Пізніше він написав заяву до поліції, однак правоохоронці кажуть, що любителів російської попси можуть максимум покарати за дрібне хуліганство. Тому медійник просить розголосу та допомогти розшукати грубіянів. Він зазначив, що номери машини з Дніпропетровської області.

Станом на 19:40 очевидці в Telegram-каналі "Новинач" повідомили, що молодиків затримали. На фото видно, як патрульна поліція зупинила їхню машину.

Нагадаємо, що днями в Одесі оскандалився водій маршрутки, який вимагав від пасажирів говорити російською мовою. Інша частина пасажирів його підтримували.

А у Дніпрі стався скандал через російську музику, під яку танцював аніматор в костюмі пса Патрона. Пес Патрон особисто "відреагував" на скандал на своїй сторінці в Instagram, де засудив будь-яке використання його костюмів.