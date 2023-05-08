Живе в Європі та співає пісні про москву: скандальна екс-прикордонниця Плантовська нагадала про себе (фото, відео)

Скандальна екс-співробітниця ДПСУ Іванна Плантовська знову нагадала про себе

Вже екс-пресофіцер Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка потрапила у гучний скандал під час війни, продовжує опановувати Європу.

Про нове місце проживання скандалістки стало відомо з її публікацій у Instagram.

Наприкінці березня Плантовська на своїй сторінці у Facebook написала, що залишає рідну Одесу і тепер житиме в Європі. Зараз, судячи з інформації на її сторінці в Instagram, вона мешкає у Варшаві.

Судячи з усього, у колишньої співробітниці ДПСУ абсолютно безтурботне життя. Її зараз більше турбує не війна в Україні, а болісна депіляція, якщо вірити останнім публікаціям у соціальній мережі.

"Робила лазерну депіляцію дуже багато разів, шкода безефективно і дуже боляче. Я вперше спробувала безболісний лазер. Варшава, вам сюди", - написала вона під знімком із процедури.

У сторіс Плантовська не соромиться викладати відео, на яких вона слухає російську музику і навіть підспівує виконавцям. Зокрема, в кадр потрапив момент, де вона співає пісню російських виконавців MACAN & Xcho — "Простуда", яка починається зі слів про москву.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спричинило скандал навколо Плантовської. Вона набула популярності після того, як у мережі почали обговорювати її фотографії з новорічного відпочинку в Парижі під час війни. Після гучних обговорень Плантовську було переведено з Одеси до Житомирського прикордонного загону, а потім вона взагалі покинула ДПСУ.