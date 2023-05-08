Живет в Европе и поет песни о москве: скандальная экс-пограничница Плантовская напомнила о себе (фото, видео)

Скандальная экс-сотрудница ГПСУ Иванна Плантовская снова напомнила о себе

Уже экс-прессофицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, попавшая в громкий скандал во время войны, продолжает осваиваться в Европе.

О новом месте жительства скандалистки стало известно из ее публикаций в Instagram.

В конце марта Плантовская на своей странице в Facebook написала, что покидает родную Одессу и теперь будет жить в Европе. Сейчас же, судя по информации на ее страничке в Instagram, она проживает в Варшаве.

Судя по всему, у бывшей сотрудницы ГПСУ абсолютно беззаботная жизнь. Ее сейчас больше тревожит не война в Украине, а болезненная депиляция, если верить последним публикациям в социальной сети.

"Делала лазерную депиляцию очень много раз, жалко безэффективно и очень больно. Я впервые попробовала безболезненный лазер. Варшава, вам сюда", — написала она под снимком с процедуры.

В сторис же Плантовская не стесняется выкладывать видео, на которых она слушает российскую музыку и даже подпевает исполнителям. В частности, в кадр попал момент, где она поет песню российских исполнителей MACAN & Xcho — "Простуда", которая начинается со слов о москве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стало причиной скандала вокруг Плантовской. Она обрела известность после того, как в сети начали обсуждать ее фотографии с новогоднего отдыха в Париже во время войны. После громких обсуждений Плантовская была переведена из Одессы в Житомирский пограничный отряд, а затем ушла из ГПСУ.