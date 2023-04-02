Скандальная "экс-пограничница" Иванна Платновская уехала из Украины: как она это объяснила

Причину переезда девушка не назвала

Бывшая пресс офицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, ранее оказавшаяся в центре крупного скандал из-за демонстрации шикарной жизни во время войны, решила покинуть Одессу. Теперь девушка живет в другой стране.

Об этом Плантовская рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Одессу она приехала четыре года назад с одним лишь чемоданом и никого не зная в этом городе. В 2019 году Плантовская была направлена на службу в Южное управление ГПСУ в Одессу в звании лейтенанта. Спустя три года она стала капитаном. Девушка являлась сотрудницей пресс-службы управления. Однако в конце января 2023 года она была уволена со своей должности из-за разгоревшегося вокруг нее скандала.

"Считаю, что достигла многое именно благодаря Одессе. Нашла крутых верных друзей, изменилась прежде всего духовно, и конечно снаружи, также дошла до вожделенных капитанских звезд и хорошей должности (впоследствии расскажу больше), однако судьба вносит свои коррективы…", — написала экс-прессофицер Госпогранслужбы Украины.

Плантовская добавила, что ее жизнь кардинально меняется, но причину своего переезда не назвала. Однако она отметила, что вскоре расскажет, что перевернуло ее жизнь.

"Меняю свои привычные номерные знаки IVANKA на номера другой страны. Но моя мамочка Украина в сердце навсегда! И совсем скоро я расскажу свою сторону о ситуации, которая перевернула мою жизнь", — добавила Плантовская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что причиной скандала вокруг Плантовской стали ее фотографии новогоднего отдыха в Париже. Пользователей сети возмутило поведение девушки в то время, как в ее стране идет полномасштабная война. После громких обсуждений в СМИ и в сети, Плантовская была переведена из Одессы в Житомирский пограничный отряд. С тех пор она не имеет никакого отношения к Госпогранслужбе Украины.