Скандальна "експрикордонниця" Іванна Платновська поїхала з України: як вона це пояснила

Причини переїзду дівчина не назвала

Колишня пресофіцер Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка раніше опинилася в центрі великого скандалу через демонстрацію шикарного життя під час війни, вирішила залишити Одесу. Тепер дівчина мешкає в іншій країні.

Про це Плантовська розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, до Одеси вона приїхала чотири роки тому з однією валізою та нікого не знаючи в цьому місті. У 2019 році Плантовська була направлена на службу до Південного управління ДПСУ до Одеси у званні лейтенанта. Через три роки вона стала капітаном. Дівчина була співробітницею пресслужби управління. Однак наприкінці січня 2023 року її було звільнено зі своєї посади через скандал, що розгорівся навколо неї.

"Вважаю, що досягла багато чого саме завдяки Одесі. Знайшла крутих вірних друзів, змінилася насамперед духовно, і звичайно зовні, також дійшла до жаданих капітанських зірок та доброї посади (згодом розповім більше), проте доля вносить свої корективи...", — написала екс-пресофіцер Держприкордонслужби України.

Плантовська додала, що її життя кардинально змінюється, але причини свого переїзду не назвала. Однак вона зазначила, що невдовзі розповість, що перевернуло її життя.

"Змінюю свої звичні номерні знаки IVANKA на номери іншої країни. Але моя матуся Україна в серці назавжди! І зовсім скоро я розповім свою сторону про ситуацію, яка перевернула моє життя", — додала Плантовська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що причиною скандалу навколо Плантовської стали її фотографії новорічного відпочинку у Парижі. Користувачів мережі обурила поведінка дівчини в той час, як у країні йде повномасштабна війна. Після гучних обговорень у ЗМІ та в мережі, Плантовську було переведено з Одеси до Житомирського прикордонного загону. З того часу вона не має жодного відношення до Держприкордонслужби України.