"Це просто жахливо!" - пес Патрон обурений танцями аніматорів у його костюмі під Аллегрову

Представник пса Патрона категорично проти подібних заходів і вважає, що це ганьбить його місію

Пес піротехніків із Чернігівщини, на ім'я Патрон, став справжнім символом української відваги. Однак днями в Дніпрі стався казус — батьки викликали своїй дитині аніматора у костюмі пса Патрона, який увімкнув музику на весь двір. За словами обурених місцевих мешканців, серед треків були й російські пісні.

І хоча на самому відео російської музики не чутно, ми виявили у соцмережах місцевого аніматора, що окрім української музики він дійсно танцює під російські пісні в костюмі собаки-сапера. Це веселі пісні для привітання з днем народження. Однак серед них, до прикладу, пісня путіністки Ірини Аллегрової.

На офіційній сторінці пса Патрона в Instagram прокоментували публікацію "Телеграфа". Патрон висловив своє обурення в цілому популярністю таких костюмів і використання символіки ДСНС у них, а також попросив не замовляти їх:

"Це просто жахливо! Я не маю жодного стосунку до цих "ляльок". Як і ДСНС. Я дуже прошу! Не купуйте, не замовляйте на свої свята. Якщо я вам хоча б трішки подобаюся. Мене вбивають ці танці. А тут ще й під російську музику", — зазначив талісман чернігівських піротехніків.

Реакція пса Патрона на костюми

Зазначимо, що це не вже не перша реакція пса Патрона на використання його ростових костюмів. У Telegram-каналі "Регіоналіті", який займається публікуванням кумедних новин з регіонів, а також збором допомоги для ЗСУ, поділилися нашою публікацією. У коментарях один із підписників опублікував попередній відгук пса-рятувальника, який був ще більш категоричним:

"Я абсолютно проти. Це лютий треш. Крінжовий крінж. І жахливий жах. Ці виступи не приносять жодної користі. Ця "фігура" принижує всю мою місію і якби мене спитали — я б відмовив. Тому, якщо ви хочете замовити це до себе на свято — подумайте про мене. Будь ласка. Ці відео засмучують мене надзвичайно", — йдеться у дописі. Також у коментарях зазначають, що подібний випадок із танцями аніматора в костюмі пса Патрона під пісню Алєгрової був у Миколаєві.

Скриншот підписника на ім'я Roma

Нагадаємо, що пес Патрон раніше отримав важливу відзнаку від ЮНІСЕФ. Тварина є важливим символом для дітей в Україні та допомагає рятувальникам проводити дітям лекції з мінної безпеки.

Патрон став відомим у квітні минулого року. Протягом лише кількох тижнів після відступу росіян на Чернігівщині тварина допомогла виявити близько 90 вибухових пристроїв.