Колега "Патрона": українці у захваті від чотирилапої розвідниці (фото)

У загоні знаменитих українських собакенів поповнення

Напевно, вже кожен українець знає пса-сапера на прізвисько Патрон, також раніше ми розповідали про собаку-водолаза Найду. Тепер же українські розвідники порадували новинами про чотирилапу розвідницю на прізвисько Жасмін.

Її фотографії та коротку історію навичок опублікували вранці 5 червня у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Варто зауважити, що красуня-розвідниця стала новою героїнею українців.

Як розповіли в ГУР, Жасмін стала однією з наймолодших чотирилапих розвідників в Україні, проте вона вже встигла опанувати кілька бойових спеціальностей.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

Зараз кінологи визначають, у яких бойових завданнях вона зможе проявити себе найкраще.

Цікаво, що виявляючи непересічні здібності в роботі, Жасмін залишається дуже допитливою і грайливою дівчинкою.

Собака чудово справляється з дресируванням і охоче вчиться новому

Чотирилапа розвідниця розумна та тямуща

До того ж Жасмін просто красуня

Варто зауважити, що розповідь про хвостату українську розвідницю розчулив людей.

"Яка вона класна!", "Прекрасна Жасмин, успіхів тобі", "Красуня", "Їй дуже йде це ім’я", "Розумничка, така гарненька", "Слава нашим чотирилапим друзям", "Яке миле і гарне створіння", "Колега знаменитого сапера Патрона", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні анонсували випуск нової марки із зображенням пса-сапера Патрона.