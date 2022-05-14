Пес Патрон чи ще чотири варіанти: українцям запропонували голосувати за нову марку

Усі теми — патріотичного спрямування

Після запаморочливого успіху з маркою "Російський військовий корабель, йди…" в "Укрпошті" задумалися про випуск нових, не менш прекрасних і, ймовірно, також затребуваних у майбутньому. Поки що філателія перебуває на стадії розробки, а українцям пропонують вибрати найвдалішу тему для неї.

Подробиці повідомили у пресслужбі "Укрпошти" на Facebook.

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За словами представників компанії, інтерес українців до попередньої марки з відправленою за відомим маршрутом "Москвою" чітко показав, що філателія є ще й визначенням громадянської позиції. Додатково це засвідчило абсолютно народне голосування за кінцевий вид марки, що розійшлася за лічені дні.

"Ми хочемо, щоб такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть приєднатися до створення сучасного філателістичного мистецтва в Україні", — наголошують в "Укропочті".

Тому до 21 травня всі охочі можуть обрати одну з п’яти патріотичних тем, за якою й створюватимуть таку марку.

Для того, щоб віддати свій голос, потрібно бути зареєстрованим у Facebook і вибрати одну з п’яти картинок в ЦІЙ ПУБЛІКАЦІЇ (перехід за посиланням є обов’язковим!). "Голосом" вважається лайк, залишений на певному фото.

Також голосування відбувається в офіційному Instagram та Telegram "Укрпошти".

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Станом на 14:00 14 травня абсолютним лідером з "хотєлок" українських громадян є марка з песиком Патроном, який допомагає працівникам ДСНС розмінувати територію після російських окупантів. На другому місці знаходиться тема під назвою "Доброго вечора, ми з України", на третьому — цитата з пісні "Ой, у лузі червона калина". Найменше голосів поки що набрали теми "путін, Москва палає, Гаага чекає" та "Героям слава".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у планах "Укрпошти" у будь-якому разі був випуск марки з улюбленцем публіки Патроном. Про це у компанії повідомляли ще наприкінці квітня.

Також ми писали про те, який скандал вибухнув навколо гучної марки з "російським військовим кораблем".