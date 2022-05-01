Купити марку з російським військовим кораблем стало ще важче

Інтернет-магазин, який відкрили для продажу нових поштових марок, перестав працювати.

Онлайн-магазин "Укрпошти" перестав відкриватися після того, як сьогодні вранці на сайті був запущений продаж знаменитих марок з "російським військовим кораблем". Швидше за все, новий інтернет-магазин перестав працювати, зокрема через великий наплив покупців.

При переході на сайт, на сторінці повідомляється про тимчасову зупинку роботи інтернет-магазину.

У свою чергу гендиректор держпідприємства Ігор Смілянський у своєму Телеграм -каналі написав, що сайт не працює через DDos-атаку і що марки ще є в наявності.

Також він анонсував нову марку тиражем у 5 мільйонів екземплярів, яка включатиме і поточну марку.

"Якщо дійсно є бажання мати цю частину історії, у вас буде така можливість", — додав він.

Наступну інформацію Смілянський пообіцяв опублікувати о 17:00.

Читайте також: Категорія Україна Історія з плагіатом марки "російський корабель іди..." здобула продовження: не можуть знайти автора Поштова марка із сюжетом про "російський військовий корабель" потрапила у скандал — не можуть знайти автора популярного малюнка.

Нагадаємо, марку "Російський військовий корабель іди на…" "Укрпошта" випустила 12 квітня 1-мільйонним тиражем. Вона стала настільки популярною, що охочі її купити, вишиковувалися в довгі черги.

Після небувалого успіху реалізації поштової марки із сюжетом про "російський військовий корабель", "Укрпошта" вирішила випустити другу марку цієї серії.

Як повідомлялося раніше, малюнок на мірці присвячений подіям початку війни, коли російський ракетний крейсер "Москва" зажадав від захисників острова Зміїний скласти зброю і здатися, на що був посланий за відомим напрямком.