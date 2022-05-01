Купить марку с русским военным кораблем стало еще труднее

Интернет-магазин, который открыли специально для продажи новых почтовых марок, перестал работать.

Онлайн-магазин "Укрпочты", перестал открываться после того, как сегодня утром на сайте была запущена продажа знаменитых марок с "русским военным кораблем". Скорее всего новый интернет-магазин перестал работать, в том числе из-за большого наплыва покупателей.

При переходе на сайт, на странице сообщается о временной остановке работы интернет-магазина.

В свою очередь гендиректор госпредприятия Игорь Смелянский в своем Телеграм-канале написал, что сайт не работает из-за DDos-атаки и что марки еще есть в наличии.

Также он анонсировал новую марку тиражом в 5 миллионов экземпляров, которая будет включать и текущую марку.

"Если действительно есть желание иметь эту часть истории — у вас будет такая возможность", — добавил он.

Следующую информацию Смелянский пообещал опубликовать в 17.00.

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Напомним, марку "Русский военный корабль иди на…" "Укрпочта" выпустила 12 апреля 1-миллионным тиражом. Она стала настолько популярной, что желающие ее купить, выстраивались в длинные очереди.

После небывалого успеха реализации почтовой марки с сюжетом о "русском военном корабле", "Укрпочта" решила выпустить вторую марку этой серии.

Как сообщалось ранее, рисунок на мерке посвящен событиям начала войны, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и сдаться, на что был послан по известному направлению.