Розумниця та красуня: вівчарка-водолаз підкорила українців, показавши себе в ділі (відео)

Цей песик врятує далеко не одне життя

Напевно, вже кожен українець знає пса Патрона, який разом із вибухотехніками займається розмінуванням території в Україні, проте рятувальники можуть похвалитися й іншими чотирилапими "колегами". Серед них і вівчарка-водолаз на прізвисько Найда.

Фото та відео з нею публікує Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.

Найду взяли з притулку, рятувальники кажуть, що між ними із вівчаркою виникла симпатія з першого погляду.

З самого початку собака була дисциплінована і любила воду. Подивившись, як Найда вправно пірнає за своїм м’ячиком, їй почали кидати рятувальний жилет та вчити її командам.

З кожним днем Найда все краще виконує команди

Ще трохи навчання і вона стане повноцінним професійним рятувальником-водолазом.

Українці вже прозвали Найду красунею та героїнею

На свіжому відео чудово видно, як добре вона вже вміє витягувати на берег рятувальний жилет разом із людиною. Поки що це все постановка для тренувань, але незабаром ця дівчинка зможе врятувати далеко не одне життя на воді.

Українці захоплені новою рятівницею черкаського управління ДСНС:

Як раніше повідомляв "Телеграф", пес Патрон вже зовсім скоро може прикрасити нову марку "Укрпошти".