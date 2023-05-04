У Дніпрі "пес Патрон" танцював під російську музику на дні народження дитини: матюкався весь двір (відео)

Гучне шоу обурило мешканців

Курйозний мовний скандал стався у Дніпрі, де, крім того, виявили прихильницю путіна. 4 травня зранку мешканців обурив аніматор з гучною музикою.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Дніпро". Очевидці пишуть, що аніматор у костюмі пса Патрона розважав дитину під російську музику. Це обурило місцевих мешканців, які з різних вікон кричали усілякі лайливі образи та грозилися викликати поліцію.

Зазначимо, що на самому відео російської мови не чути, окрім слів "Ой йой йой йой йой". Але місцевий аніматор, який грає в костюмі пса Патрона дійсно серед патріотичних та інших українських треків користується й російською музикою. До прикладу, піснею "З дньом рождєнія" Ірини Алєгрової, яка підтримала публічно вторгнення рф, чи російський дитячий гурт "Барбарікі".

Нагадаємо, відомий київський паб оскандалився через російські пісні. Однак після скандалу подібну музику таки прибрали.

Тим часом скандальна блогерка Анна Алхім заявила, що українці не зобов’язані розмовляти українською мовою. Також вона обожнює слухати російську музику у себе в машині й не підозрює, що таким чином спонсорує країну-терориста.