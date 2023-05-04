"І правильно путін робить, що у вас стріляє!": у Дніпрі помітили прихильницю диктатора (відео)

Жінка сварилася із підлітками

В Україні помітили чергового любителя путіна. Цього разу інцидент стався в Дніпрі, а не в Одесі, де кілька тижнів тому таксист розповідав, що путін — один із найвеличніших політиків сучасності.

В одному зі спальних районів міста — Червоному Камені — жінка вступала в конфлікт із місцевою молоддю. Відео опублікували у Telegram-каналі "ХДніпро". Невідомо, з чого саме почалася суперечка, однак обурена героїня відео кричить на всю вулицю:

"І правильно путін робить, що у вас стріляє!". Далі вона наголошує, що послала б усіх в Маріуполь, тому що вони не бачили війни.

У відповідь на це хлопчачий голос кричить "Слава Україні". Жінка, яка вже зібралася йти геть, повертається й знову висловлює своє обурення. Чим закінчилася історія — невідомо.

Нагадаємо, що у Дніпрі минулого тижня внаслідок ракетного удару загинули мати й донька. Жахливо, що ракета влучила в приватний будинок, куди вони переселилися, аби вберегтися від ракет.

А на початку січня ворог влаштував трагічну ракетну атаку по будинку в Дніпрі. Ракета влучила у багатоповерхівку, унаслідок чого загинули щонайменше 46 людей. "Телеграф" нещодавно опублікував фоторепортаж, який показує, як зараз виглядає місце трагедії.