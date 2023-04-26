Діра болю та розпачу: як виглядає сьогодні зруйнована багатоповерхівка у Дніпрі, фото "Телеграфа"

Жителі Дніпра досі не можуть забути про трагедію

На початку січня армія російських окупантів ударила по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі. З життя пішли щонайменше 46 осіб, серед яких як дорослі, так і діти. Поранення отримали внаслідок ракетного удару близько 80 мешканців.

Кореспондент "Телеграфа" через три місяці побував на місці трагедії. До будинку продовжують нести квіти та дитячі іграшки на знак пам’яті загиблих мешканців.

Фото вцілілої жовтої кухні стало символом незламності — ракетою зруйновано всю квартиру, а кухня вціліла. Це була квартира тренера з боксу Михайла Кореновського, чиє тіло виявили під завалами рятувальники. У загиблого залишилися дружина та дочка, а за кілька днів до трагедії на цій самій кухні родина відзначала свято.

Зараз кухня виглядає гірше, ніж перші дні після трагедії. Немає кухонного столу, стільців, а дверцята ящиків відірвані і розкидані по кімнаті.

Рятувальники розібрали завали, але рештки комунікацій чи якихось побутових речей продовжують звисати. Фото з повітря наводять не меншого остраху — між уцілілими під’їздами зяє величезна дірка. Колись тут жили люди, а тепер цей будинок став нагадуванням про жахливу трагедію, яка забрала десятки життів.

На згадку про загиблих до місця трагедії продовжують зносити квіти та дитячі іграшки. Відомо, що росіяни відібрали життя у шістьох дітей та підлітків. Серед загиблих 15-річна Марія Лебідь, спортсменка Анастасія Ігнатенко, чоловік Дмитро та 1,5-річний син Макар, 17-річний Максим Богуцький, 4-річна Михайлина Францева з 13-річною сестрою Лейлою та 39-річною мамою Оксаною, однорічний Микита Зеленський та його батько Олексій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає Буча через рік після визволення. У місті досі залишаються посічені осколками будинки, розбиті снарядами вулиці та спалені автомобілі на околицях.