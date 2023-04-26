Дыра боли и отчаяния: как выглядит сегодня разрушенная многоэтажка в Днепре, фото "Телеграфа"

Жители Днепра до сих пор не могут забыть о трагедии

В начале января армия российских оккупантов ударила по многоэтажному жилому дому в Днепре. Из жизни ушли минимум 46 человек, среди которых как взрослые, так и дети. Ранения получили в результате ракетного удара около 80 жильцов.

Корреспондент "Телеграфа" спустя три месяца побывал на месте трагедии. К дому продолжают нести цветы и детские игрушки в знак памяти погибших жильцов.

Фото уцелевшей желтой кухни стало символом несокрушимости — ракетой разрушена вся квартира, а кухня уцелела. Это была квартира тренера по боксу Михаила Кореновского, чье тело обнаружили под завалами спасатели. У погибшего остались жена и дочь, а за несколько дней до трагедии на этой же кухне семья отмечала праздник.

Сейчас кухня выглядит хуже, чем в первые дни после трагедии. Нет кухонного стола, стульев, а дверки ящиков оторваны и разбросаны по комнате.

Спасатели разобрали завалы, но остатки коммуникаций или каких-то бытовых вещей продолжают свисать. Фото с воздуха наводят не меньшей жути — между уцелевшими подъездами зияет огромная дыра. Когда-то здесь жили люди, а теперь этот дом стал напоминанием об ужасной трагедии, которая унесла десятки жизней.

В память о погибших к месту трагедии продолжают сносить цветы и детские игрушки. Известно, что россияне отобрали жизнь у шестерых детей и подростков. Среди погибших 15-летняя Мария Лебедь, спортсменка Анастасия Игнатенко, муж Дмитрий и 1,5-летний сын Макар, 17-летний Максим Богуцкий, 4-летняя Михайлина Францева с 13-летней сестрой Лейлой и 39-летней мамой Оксаной, годовалый Никита Зеленский и его отец Алексей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит Буча спустя год после освобождения. В городе до сих пор остаются посеченные осколками дома, разбитые снарядами улицы и сожженные автомобили в окрестностях.