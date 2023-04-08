"Головою не подумала": дівчата, які стрибали по могилах у Дніпрі, записали вибачення (відео)

Соцмережі це обурило

Школярки, яких напередодні покарали за фотосесію на кладовищі, записали вибачення. Нагадаємо, що школярки з Дніпра вирішили полазити по могилах і надгробних плитах на місцевому цвинтарі. Подруга знімала це на фото та відео. Кадри поширили Інтернетом, завдяки чому їх знайшла поліція.

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, двоє дівчат записали відеовибачення. Вони сказали, що свою провину усвідомили. Одна з дівчат пояснила, що не "думала своєю головою".

Тим часом у поліції склали протоколи на батьків школярок за невиконання батьківських обов’язків. Батьки можуть відбутися попередженням, або штрафом до 1700 грн.

Нагадаємо, що на Черкащині підлітки пошкодили могилу Героя. Зокрема познущалися з фотографії Героя, сіли на прапор. Діти також записували публічні вибачення після інциденту.

Тим часом на Рівненщині родичі загиблого бійця намагаються з’ясувати, хто ж міг понівечити могилу Герою. На кладовищі вони знайшли зламаний хрест і табличку. Однак поліція вважає, що ушкоджень завдав вітер.