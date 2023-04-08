"Головой не подумала": девушки, прыгавшие по могилам в Днепре, записали извинения (видео)

Соцсети это возмутило

Школьницы, которых накануне наказали за фотосессию на кладбище, записали извинения. Напомним, что девушки из Днепра решили полазить по могилам и надгробным плитам на местном кладбище. Подруга снимала это на фото и видео. Кадры распространили по Интернету, благодаря чему их нашла полиция.

Как сообщают в местных Telegram-каналах, две девушки записали видеоизвинения. Они сказали, что свою вину осознали. Одна из девушек объяснила, что не "думала своей головой".

Тем временем в полиции составили протоколы на родителей школьниц за невыполнение родительских обязанностей. Они могут отделаться предупреждением или штрафом до 1700 грн.

Напомним, что в Черкасской области подростки повредили могилу Героя. В частности, поиздевались над фотографией Героя, сели на флаг. Дети также записывали публичные извинения после инцидента.

Тем временем в Ровенской области родственники погибшего бойца пытаются выяснить, кто же мог изувечить могилу Героя. На кладбище они нашли сломанный крест и табличку. Однако полиция считает, что повреждения нанес ветер.