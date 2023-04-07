Подростки танцевали и фотографировались на могилах в Днепре — веселье длилось недолго

Сеть возмущена

Инциденты на кладбищах часто поражают своим цинизмом. Так, школьницы в Днепре решили устроить фотосессию на кладбище. И хотя они не повредили могилу погибшего героя, как это сделали подростки в Черкасской области, однако их поведение тоже возмутило сеть.

Видео и фото были опубликованы в местных Telegram-каналах. На них видно, как две девочки вылезают на надгробия. Бегают по могилам, смеются и что-то говорят. Что именно — не слышно, потому что видео без звука. Третий участник действа служит им оператором.

Поступок детей вызвал осуждение в соцсетях. Многие люди вспоминают собственную бурную молодость, но все равно не понимают, зачем такое делать. Полиция также увидела это видео и отыскала виновников.

По информации правоохранителей, событие произошло 5 апреля на кладбище по ул. Березинской г. Днепр. Выяснилось, что несовершеннолетние на видео – жительницы Днепра в возрасте 12,13 и 14 лет. Относительно родителей составят протоколы за невыполнение родительских обязанностей, говорится в сообщении полиции.

Напомним, что в Ровенской области неизвестные повредили могилу Героя. Однако полиция убеждает родственников бойца, что все это сделал ветер. Родственники не согласны.

Отметим, что проблемы на кладбище могут устроить не только хулиганы, но бюрократия. Так, мать погибшего военного была вынуждена самостоятельно заботиться о погребении своего сына.