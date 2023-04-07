Підлітки танцювали та фотографувалися на могилах у Дніпрі - веселощі тривали недовго

Мережа обурена

Інциденти на кладовищах часто вражають своїм цинізмом. Так, школярки у Дніпрі вирішили влаштувати фотосесію на кладовищі. І хоч вони не пошкодили могилу загиблого героя, як це зробили підлітки на Черкащині, однак їхня поведінка теж обурила мережу.

Відео та фото опублікували у місцевих Telegram-каналах. На них видно, як дві дівчинки вилазять на надгробки. Бігають по могилах, сміються та щось говорять. Що саме — не чути, бо відео без звуку. Третій учасник дійства слугує їм за оператора.

Вчинок дітей викликав осуд у соцмережах. Багато людей згадують власну буремну молодість, але все одно не розуміють, навіщо таке коїти. Поліція також побачила це відео та відшукала винуватців.

За інформацією правоохоронців, подія сталася 5 квітня на цвинтарі по вул. Березинській м. Дніпра. З’ясувалося, що неповнолітні на відео – це мешканки Дніпра віком 12,13 та 14 років. Щодо батьків складуть протоколи за невиконання батьківських обов’язків, йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що на Рівненщині невідомі пошкодили могилу Героя. Однак поліція переконує родичів бійця, що це все зробив вітер. Родичі не погоджуються.

Зазначимо, що проблеми на кладовищі можуть влаштувати не лише хулігани, але й бюрократія. Так, мати загиблого військового була змушена самотужки дбати про поховання свого сина.