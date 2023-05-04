"И правильно путин делает, что по вам стреляет!": в Днепре заметили поклонницу диктатора (видео)

Женщина ссорилась с подростками

В Украине был замечен очередной любитель путина. В этот раз инцидент произошел в Днепре, а не в Одессе, где несколько недель назад таксист рассказывал, что путин — один из величайших политиков современности.

В одном из спальных районов города — Красном Камне — женщина вступила в конфликт с местной молодежью. Видео опубликовали в Telegram-канале "ХДнепр". Неизвестно, с чего именно начался спор, однако возмущенная героиня видео кричит на всю улицу:

"И правильно путин делает, что по вам стреляет!". Далее она подчеркивает, что послала бы всех в Мариуполь, потому что они не видели войны.

В ответ на это мальчишеский голос кричит "Слава Украине". Женщина, которая уже собралась уходить, возвращается и снова выражает свое негодование. Чем закончилась история – неизвестно.

Напомним, что в Днепре на прошлой неделе в результате ракетного удара погибли мать и дочь. Ужасно, что ракета прилетела в частный дом, куда они переселились, чтобы уберечься от ракет.

А в начале января враг устроил трагическую ракетную атаку по дому в Днепре. Ракета попала в многоэтажку, в результате чего погибли по меньшей мере 46 человек. "Телеграф" недавно опубликовал фоторепортаж, показывающий, как сейчас выглядит место трагедии.