Відомий київський паб оскандалився через російські пісні: у мережі хвиля хейту

Паб вже вибачився, але критику це не зупинило

В Україні спалахнув черговий скандал через російську музику і цього разу його фігурантом стало відоме в Києві місце "Портер паб".

Своєю історією поділився командир відділення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат" Сергій Гнезділов.

Він розповів, що перебував у пабі разом із колишнім комендантом оборони Маріуполя і ненадовго вийшов покурити. Однак, коли він повернувся, то виявив, що його товариш, який нещодавно повернувся з полону, сидить у навушниках, оскільки в цей момент там грала пісня російської виконавиці Максим "Знаешь ли ты".

За словами Гнезділова, після звернення до офіціантки пісню змінили.

"Дорогий Портер, шановні київські ресторатори. Скільки разів вас потрібно публічно ви**ати, щоб цього не повторювалося? Справа не в мені. Справа в людях, які повернулися з полону, і шоковані тим, що грає в столичних пабах. Огидно", — Написав він.

Після цього в пабі вибачилися і пообіцяли провести "музичну чистку"

Втім, Гнезділов, як і багато інших користувачів мережі, залишилися не задоволеними.

Нагадаємо, що мовні скандали часто трапляються в Україні. Наприклад, нещодавно спалахнув скандал навколо таксистів в Одесі. Один із них назвав українців фашистами, бо вони просили розмовляти українською.