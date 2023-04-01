Известный киевский паб оскандалился из-за российских песен: в сети волна хейта

Паб уже принес извинения, но критику это не остановило

В Украине разгорелся очередной скандал из-за российской музыки и на этот раз его фигурантом стало известное в Киеве место "Портер паб".

Своей историей поделился командир отделения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне "Сармат" Сергей Гнездилов.

Он рассказал, что находился в пабе вместе с бывшим комендантом обороны Мариуполя и ненадолго вышел покурить. Однако когда он вернулся, то обнаружил, что его товарищ, который недавно вернулся из плена, сидит в наушниках, поскольку в этот момент там играла песня российской исполнительницы Максим "Знаешь ли ты".

По словам Гнездилова, после обращения к официантке песню сменили.

"Дорогой Портер, уважаемые киевские рестораторы. Сколько раз вас нужно публично вы**ать, чтобы этого не повторялось? Дело не во мне. Дело в людях, которые вернулись из плена, и шокированы тем, что играет в столичных пабах. Отвратительно", — написал он.

После этого в пабе принесли свои извинения и пообещали провести "музыкальную чистку"

Впрочем, Гнездилов, как и многие другие пользователи сети остались не довльными.

Напомним, что языковые скандалы часто происходят в Украине. К примеру, недавно разгорелся скандал вокруг таксистов в Одессе. Один из них назвал украинцев фашистами, потому что они просили говорить по-украински.