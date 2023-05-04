В Днепре "пес Патрон" танцевал под русскую музыку на дне рождения ребенка: матерился весь двор (видео)

Громкое шоу возмутило жителей

Курьезный языковой скандал произошел в Днепре, где, кроме того, обнаружили поклонницу Путина. 4 мая с утра жителей возмутил аниматор с громкой музыкой.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Днепр". Очевидцы пишут, что аниматор в костюме пса Патрона развлекал ребенка под русскую музыку. Это возмутило местных жителей, которые из разных окон кричали всяческие ругательства и грозились вызвать полицию.

Отметим, что на самом видео русского языка не слышно, кроме слов "Ой йой йой йой йой". Но местный аниматор, играющий в костюме пса Патрона, действительно среди патриотических и других украинских треков пользуется и русской музыкой. К примеру, песней "С днем рождения" Ирины Алегровой, поддержавшей публично вторжение россии, или песнями российской детской группы "Барбарики".

Напомним, известный киевский паб оскандалился из-за российских песен. Однако после скандала подобную музыку убрали.

Между тем скандальная блогерша Анна Алхим заявила, что украинцы не обязаны разговаривать на украинском языке. Также она обожает слушать российскую музыку у себя в машине и не подозревает, что таким образом спонсирует страну-террориста.