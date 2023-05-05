Укр

"Это просто ужасно!" — пес Патрон возмущен танцами аниматоров в его костюме под Аллегрову

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пес Патрон на взрывчатке и аниматор в его костюме Новость обновлена 05 мая 2023, 15:31
Пес Патрон на взрывчатке и аниматор в его костюме. Фото Коллаж "Телеграфа"

Представитель пса Патрона категорически против подобных мероприятий и считает, что это порочит его миссию

Пес пиротехников из Черниговщины, по имени Патрон, стал настоящим символом украинской отваги. Однако на днях в Днепре произошел казус — родители вызвали ребенку аниматора в костюме пса Патрона, который включил музыку во весь двор. По словам возмущенных местных жителей, среди треков были и русские песни.

И хотя на самом видео русской музыки не слышно, мы обнаружили в соцсетях местного аниматора, что кроме украинской музыки он действительно танцует под русские песни в костюме собаки-сапера. Это веселые песни для поздравления с днем рождения. Однако среди них, к примеру, песня путинистки Ирины Аллегровой.

На официальной странице пса Патрона в Instagram прокомментировали публикацию "Телеграфа". Патрон выразил свое возмущение в целом популярностью таких костюмов и использование символики ГСЧС у них, а также попросил не заказывать их:

"Это просто ужасно! Я не имею никакого отношения к этим "куклам". Как и ГСЧС. Я очень прошу! Не покупайте, не заказывайте на свои праздники. Если я вам хоть немного нравлюсь. Меня убивают эти танцы. А тут еще и под российскую музыку", — отметил талисман черниговских пиротехников.

Пес Патрон, реакция на костюм
Реакция пса Патрона на костюмы

Отметим, что это уже не первая реакция пса Патрона на использование его ростовых костюмов. В Telegram-канале "Регионалити", занимающемся публикацией забавных новостей из регионов, а также сбором помощи для ВСУ, поделились нашей публикацией. В комментариях один из подписчиков опубликовал отзыв пса-спасателя, который был еще более категоричен:

"Я абсолютно против. Это яростный трэш. Кринжевой кринж. И ужасный ужас. Эти выступления не приносят никакой пользы. Эта "фигура" унижает всю мою миссию и если бы меня спросили — я бы отказал. Поэтому, если вы хотите заказать это к себе на праздник — подумайте обо мне. Пожалуйста. Эти видео меня очень огорчают", — говорится в сообщении. Также в комментариях отмечают, что подобный случай с танцами аниматора в костюме пса Патрона под песню Аллегровой был в Николаеве.

Костюм пса Патрона, ракция пса Патрона
Скриншот подписчика по имени Roma
Костюм пса Патрона комментарии

Напомним, что пес Патрон ранее получил важное отличие от ЮНИСЕФ. Животное является важным символом для детей в Украине и помогает спасателям проводить детям лекции по минной безопасности.

Патрон стал известен в апреле прошлого года. В течение нескольких недель после отступления россиян на Черниговщине животное помогло обнаружить около 90 взрывных устройств.

Теги:
#Днепр #Русский язык #Разминирование #Российская музыка #Пес Патрон