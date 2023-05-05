"Это просто ужасно!" — пес Патрон возмущен танцами аниматоров в его костюме под Аллегрову

Представитель пса Патрона категорически против подобных мероприятий и считает, что это порочит его миссию

Пес пиротехников из Черниговщины, по имени Патрон, стал настоящим символом украинской отваги. Однако на днях в Днепре произошел казус — родители вызвали ребенку аниматора в костюме пса Патрона, который включил музыку во весь двор. По словам возмущенных местных жителей, среди треков были и русские песни.

И хотя на самом видео русской музыки не слышно, мы обнаружили в соцсетях местного аниматора, что кроме украинской музыки он действительно танцует под русские песни в костюме собаки-сапера. Это веселые песни для поздравления с днем рождения. Однако среди них, к примеру, песня путинистки Ирины Аллегровой.

На официальной странице пса Патрона в Instagram прокомментировали публикацию "Телеграфа". Патрон выразил свое возмущение в целом популярностью таких костюмов и использование символики ГСЧС у них, а также попросил не заказывать их:

"Это просто ужасно! Я не имею никакого отношения к этим "куклам". Как и ГСЧС. Я очень прошу! Не покупайте, не заказывайте на свои праздники. Если я вам хоть немного нравлюсь. Меня убивают эти танцы. А тут еще и под российскую музыку", — отметил талисман черниговских пиротехников.

Реакция пса Патрона на костюмы

Отметим, что это уже не первая реакция пса Патрона на использование его ростовых костюмов. В Telegram-канале "Регионалити", занимающемся публикацией забавных новостей из регионов, а также сбором помощи для ВСУ, поделились нашей публикацией. В комментариях один из подписчиков опубликовал отзыв пса-спасателя, который был еще более категоричен:

"Я абсолютно против. Это яростный трэш. Кринжевой кринж. И ужасный ужас. Эти выступления не приносят никакой пользы. Эта "фигура" унижает всю мою миссию и если бы меня спросили — я бы отказал. Поэтому, если вы хотите заказать это к себе на праздник — подумайте обо мне. Пожалуйста. Эти видео меня очень огорчают", — говорится в сообщении. Также в комментариях отмечают, что подобный случай с танцами аниматора в костюме пса Патрона под песню Аллегровой был в Николаеве.

Скриншот подписчика по имени Roma

Напомним, что пес Патрон ранее получил важное отличие от ЮНИСЕФ. Животное является важным символом для детей в Украине и помогает спасателям проводить детям лекции по минной безопасности.

Патрон стал известен в апреле прошлого года. В течение нескольких недель после отступления россиян на Черниговщине животное помогло обнаружить около 90 взрывных устройств.