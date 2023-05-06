В Одесі водій маршрутки вимагав від жінки говорити російською: реакція інших пасажирів здивувала (відео)

Інші пасажири підтримали водія

В Одесі, де нещодавно через російську мову відсторонили викладача, стався черговий мовний скандал. Цього разу конфлікт виник між водієм маршрутки та пасажиркою, яка спілкувалася українською мовою.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Одеса Інфо". Як написали очевидці, водій вимагав у пасажирів перейти з українською на російську мову та відмовляв у проїзді.

"У маршрутці 175 водій відмовляв у проїзді та оплаті україномовним пасажирам, не хотів брати гроші та вимагав перейти з української мови російською. Пояснюючи тим, що це його мова і його підтримали одеські "колаборанти", які їхали в цій же маршрутці, дуже шкода дівчину яку образили і принизили за використання української мови", — йдеться у повідомленні.

На відео помітний конфлікт між пасажиркою та водієм. Однак, що саме говорить водій — не чути. Дівчина каже до нього українською: "Ви живете в Україні, ви маєте знати українську мову!".

Її підтримує пасажирка, яка знімає усе на відео. Поруч з нею інша жінка, яка якраз таки підтримує водія у його вимозі говорити російською. Вона каже:

"Ненормальна. Людина попросила, важко відповісти?", — маючи на увазі прохання відповідати російською. Обурені пасажири у цей час мовчки дивляться в камеру, незадоволені, що їх знімають. Відео обривається. Тож чим закінчилася ситуація, невідомо. Вочевидь україномовна пасажирка зійшла на найближчій зупинці.

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