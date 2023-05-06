В Одессе водитель маршрутки требовал от женщины говорить по-русски: реакция других пассажиров удивила (видео)

Остальные пассажиры поддержали водителя

В Одессе, где недавно из-за русского языка отстранили преподавателя, произошел очередной языковой скандал. В этот раз конфликт возник между водителем маршрутки и пассажиркой, которая общалась на украинском языке.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Одесса Инфо". Как написали очевидцы, водитель требовал у пассажиров перейти с украинского на русский язык и отказывал в проезде.

"В маршрутке 175 водитель отказывал в проезде и оплате украиноязычным пассажирам, не хотел брать деньги и требовал перейти с украинского языка на русский. Объясняя тем, что это его язык и его поддержали ехавшие в этой же маршрутке одесские "коллаборанты", очень жаль девушку которую оскорбили и унизили за использование украинского языка", — говорится в сообщении.

На видео заметен конфликт между пассажиркой и водителем. Однако, что говорит водитель — не слышно. Девушка говорит ему на украинском: "Вы живете в Украине, вы должны знать украинский язык!".

Ее поддерживает пассажирка, снимающая все на видео. Рядом с ней другая женщина, которая как раз поддерживает водителя в его требовании говорить по-русски. Она говорит:

"Ненормальный. Человек попросил, затрудняюсь ответить?", — имея в виду просьбу отвечать на русском. Возмущенные пассажиры в это время молча смотрят в камеру, недовольные, что их снимают. Видео обрывается. Так что чем закончилась ситуация, неизвестно. Очевидно, украиноязычная пассажирка сошла на ближайшей остановке.

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