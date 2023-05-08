Скандал дня: хлопець, який слухав Лєпса у Львові, вже попросив вибачення, а в мережі знайшли власника авто

Автомобіль належить молодому чоловікові із Запорізької області, ймовірно, тому самому, який і слухав музику окупантів

Один із молодих хлопців, які у Львові голосно слухали пісні григорія лєпса, записав вибачення. Він сказав, що вчинив неналежним чином, адже живе в Україні і не повинен слухати творчість артиста, який не словом, а справою підтримує армію росіян.

Відео з вибаченнями опубліковано у соціальних мережах. Також відомо, що молоду людину затримала поліція і відвезла до відділень для складання пояснювальної.

На кадрах молодий хлопець, який виривав телефон у журналіста за зауваження про "москальську музику", каже, що шкодує про вчинене. За його словами, така поведінка "не імпонує чоловікові, який живе в Україні та спілкується українською мовою". До речі, під час розбірок із журналістом Романом Гурським хлопець розмовляв і матюкався російською мовою, а на відео з вибаченнями він перейшов українською вже.

"Я вибачаюся за свої дії, які я завдав тій людині, яка зробила мені зауваження (Роману Гурському — Ред.). Але незнання закону не звільняє мене від відповідальності, тому зараз я їду до відділення поліції писати пояснювальну", — сказав винуватець на камеру пообіцявши, що більше такого не повториться.

Зазначимо, що григорій лепс активно допомагає окупантам та часто їздить на фронті. Наприклад, наприкінці березня 2023 року він відвідав окупований Донецьк та місцевий госпіталь, де лікуються російські загарбники.

Хто саме знімав відео з вибаченнями, невідомо. Ймовірно, це могли бути співробітники поліції, які оперативно після звернення журналіста затримали хлопця. До речі, у мережі вже з’ясували, кому належить автомобіль, у якому троє хлопців слухали російську попсу. Як повідомив журналіст-розслідувач Василь Крутчак на своїй сторінці у Фейсбуці, автомобіль марки Range Rover з держномером AE2636TX зареєстрований на Коваля Артема Павловича 1996 р.н., який зареєстрований у Запорізькій області, смт. Балабіне, вул. Степова. Разом з ним за цією адресою прописані Коваленко Юрій Миколайович, 1970 р.н. та Черкашина Наталія Володимирівна, 1974 р.н.

Крім того, стало відомо, що мама цього хлопця Коваль Лариса Іванівна працює секретарем судових засідань у Криничанському районному суді Дніпропетровської області, про що йдеться на сайті установи.

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