За словами хлопця, в москві вони "всіх знають"

Брат українського пранкера Суріка Черкезова, якого відлупцювали через матюки в бік військового, поскаржився на це блогеру з москви. Нагадаємо, що Сурік знімав пранк у Києві й хотів залучити до свого відео чоловіка. Той представився військовим і в грубій формі сказав, що не хоче зніматися. На що той відповів: "Давай, йди нах*й звідси!".

В мережі виявили його брата — Ісаака Черкезова. Військовий з позивним "Кот" опублікував у себе в Instagram відео, де Ісаак скаржиться на українців московському блогеру Зелімхану Зелімханову. Той відомий в рф скандалами з побиттям інших блогерів, а також він називав себе "кадирівцем". Нині ж займається благодійністю — люди надсилають йому прохання допомогти, той збирає гроші, або допомагає будівельникам з умовного Киргизстану повернути заборговану зарплату. Вочевидь Черкезов також вирішив поскаржитися на українців.

"Клянуся, навіть з дому не можемо вийти. Просто нереально", — говорить Черкезов під час ефіру. Додає, що народився він в Україні, потім з братом і родиною переїхали в Єкатеринбург і москву:

"В москві, в Єкатеринбурзі всіх знаємо, у нас там з усіма все на щастя добре. Потім якось вирішили назад в Київ приїхати. Якби зараз війни не було б, можна було б на певний час виїхати, аби ситуація врегулювалася. А так нереально навіть виїхати", — розповідає Ісаак. Зелімхан закликав його бути обережним. На цьому відео обривається.

Також Черкезов нарікає, що його шукають в Україні. Раніше він у спілкуванні в соцмережах обізвав своїх хейтерів. Його запис поширюють у Telegram-каналах. Ісаак нарікав, що на його брата-блогера накинулися восьмеро військових (за його словами), побили та змусили вибачитися:

"Ви не праві. Ви розумієте, що суспільство за вас говорить взагалі. Ви — нелюди. Ви — бидло українське, яке себе так поводить. Хто ви такі? Хто вам дав право так себе поводити?" — Ісаак обіцяє знайди кривдників брата. А також розібратися з ними інакшим шляхом.

До слова, сам блогер Сурік Черкезов знайшов військового, якого він образив. Хлопець записав з ним відео, де вибачився перед чоловіком і потиснув йому руку. Той також поводився доволі відкрито та приязно. У коментарях блогера звинувачують у "показусі".

Нагадаємо, що в росії 16-річний блогер із подругою жорстоко вбили школярку. Дівчинку заманили до лісу, де й розправилися з нею.

Тим часом ЗСУ розправилися із російським блогером-алкоголіком, відомим як "Фунфур’є". Як виявилося, він пішов воювати по мобілізації та загинув в Україні.