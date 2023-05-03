По словам парня, в Москве они "всех знают"

Брат украинского пранкера Сурика Черкезова, которого избили из-за мата в сторону военного, пожаловался на это блогеру из москвы. Напомним, что Сурик снимал пранк в Киеве и хотел привлечь к своему видео мужчину. Тот представился военным и в грубой форме сказал, что не желает сниматься. На что тот ответил: "Давай, иди нах*й отсюда!".

В сети обнаружили его брата – Исаака Черкезова. Военный с позывным "Кот" опубликовал у себя в Instagram видео, где Исаак жалуется на украинцев московскому блогеру Зелимхану Зелимханову. Тот известен в россии скандалами с избиением других блогеров, а также он называл себя "кадыровцем". Сейчас же занимается благотворительностью — люди посылают ему просьбу помочь, тот собирает деньги или помогает строителям из условного Кыргызстана вернуть задолженность по зарплате. Очевидно, Черкезов также решил пожаловаться на украинцев.

"Клянусь, даже из дома не можем выйти. Просто нереально", — говорит Черкезов во время эфира. Добавляет, что родился он в Украине, затем с братом и семьей переехали в Екатеринбург и москву.

"В москве, в Екатеринбурге всех знаем, у нас там со всеми все к счастью хорошо. Потом как-то решили обратно в Киев приехать. Если бы сейчас войны не было бы, можно было бы на время выехать, если бы ситуация урегулировалась. А так нереально даже уехать", — рассказывает Исаак. Зелимхан призвал его быть осторожным. На этом видео обрывается.

Также Черкезов сетует, что его ищут в Украине. Ранее он в общении в соцсетях обозвал своих хейтеров. Его запись распространяется в Telegram-каналах. Исаак сетовал, что на его брата-блогера набросились восемь военных (по его словам), избили и заставили извиниться:

"Вы не правы. Вы понимаете, что общество за вас говорит вообще. Вы — изверги. Вы — быдло украинское, которое себя так ведет. Кто вы такие? Кто вам дал право так себя вести?" — Исаак обещает найти обидчиков брата. А также разобраться с ними по другому пути.

К слову, сам блогер Сурик Черкезов нашел военного, которого он оскорбил. Парень записал с ним видео, где извинился перед мужчиной и пожал ему руку. Тот вел себя довольно открыто и дружелюбно. В комментариях блоггера обвиняют в "показухе".

Напомним, что в России 16-летний блоггер с подругой жестоко убили школьницу. Девочку заманили в лес, где и расправились с ней.

Тем временем ВСУ расправились с российским блоггером-алкоголиком, известным как "Фунфурье". Как оказалось, он ушел воевать по мобилизации и погиб в Украине.