ВСУ уничтожили "Большого фунфурье" — российского блогера-алкоголика, пившего одеколоны и моющие средства (видео)

Россияне сначала подумали, что он из Украины

ВСУ уничтожили известного в сети российского блоггера Дениса Диркина. Мужчина стал известен в Интернете благодаря видео, где он делает коктейли из различных спиртосодержащих жидкостей — моющих средств, медпрепаратов и т.д.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Юрий Мысягин. Он опубликовал фото тела погибшего оккупанта, который очень похож на Диркина:

"Был такой "скрепляющий" блоггер "Фунфурье", он же Денис Дыркин. Поехал на войну убивать украинцев, и теперь его можно забыть", — говорится в сообщении.

Денис Диркин вел свой канал на YouTube. Он выкладывал ролики с дегустацией алкогольных и не очень напитков — духов, моющего средства для стекла и других опасных жидкостей. Очевидно, его мобилизовали убивать украинцев. С Дыркиным известно видео, где он делает коктейль "Голубая лагуна" стеклоомывателя, приговаривая:

"В классическом рецепте "Голубой лагуны", кроме ликера "Блю кюрасао", используется еще и водка. В нашем случае омывайка заменяет оба этих ингредиента".

Интересно, что один из российских пропагандистов еще спутал Дыркина с украинцем. Из-за чего россияне даже успели обрадоваться новости о смерти алкоголика. Однако потом выяснилось, что они все напутали, пишет Telegram-канал "Радикальня".

Комментаторы в YouTube успели порадоваться за его смерть

Отметим, что на YouTube-канале Дыркина около 10 видео. Затем блоггер куда-то исчез. Также из видео в сети стало известно, что "фунфурье" был гомосексуалистом. А вот назвал он себя фунфурье в честь фунфуриков – так алкоголики называют бутылочки спиртосодержащих веществ, предназначенных не для питья. К примеру, дешевый одеколон или настойка боярышника – знаменитый в россии медпрепарат.

Напомним, что накануне в Херсонской области погиб российский пропагандист Сергей Тветинский. Он погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

А ранее "Телеграф" рассказывал о 7 известных пропагандистах, которых ликвидировали с начала полномасштабного вторжения. В их числе Владлен Татарский, Дарья Дугина и Кирилл Стремоусов.