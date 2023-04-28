ЗСУ знищили "Великого фунфур’є" - російського блогера-алкоголіка, який пив одеколони та миючі засоби (відео)

Росіяни спершу подумали, що він з України

ЗСУ знищили відомого в мережі російського блогера Дениса Диркіна. Чоловік ставі відомий в Інтернеті завдяки відео, де він робить коктейлі із усіляких спиртовмісних рідин — миючих засобів, медприпаратів тощо.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін. Він опублікував фото тіла загиблого окупанта, який дуже схожий на Диркіна:

"Був такий "скріпний" блогер "Фунфур'є", він же Денис Диркін. Поїхав на війну вбивати українців, і тепер його можна забути", — йдеться в повідомленні.

Денис Диркін вів свій канал на YouTube. Він викладав ролики з дегустацією алкогольних та не дуже напоїв — парфумів, миючого засобу для скла та інших небезпечних рідин. Вочевидь його мобілізували вбивати українців. З Диркіним відоме відео, де він робить коктейль "Голуба лагуна" склоомивача, примовляючи:

"В класичному рецепті "Голубої лагуни" окрім лікеру "Блю кюрасао" використовується ще й горілка. У нашому випадку омивачка заміняє обидва цих інгредієнти".

Цікаво, що один із російських пропагандистів ще сплутав Диркіна з українцем. Через що росіяни навіть встигли зрадіти новині про смерть алкоголіка. Однак потім з’ясувалося, що вони все наплутали, пише Telegram-канал "Радикальня".

Коментатори в YouTube встигли порадіти за його смерть

Зазначимо, що на YouTube-каналі Диркіна є близько 10 відео. Потім блогер кудись зник. Також з відео в мережі стало відомо, що "фунфур’є" був гомосексуалістом. А ось назвав він себе фунфурьє на честь фунфуриків — так алкоголіки називають пляшечки спиртовмісних речовин, призначених не для пиття. До прикладу, дешевий одеколон чи настойка глоду — славнозвісний у росії медпрепарат "боярышник".

Нагадаємо, що напередодні на Херсонщині загинув російський пропагандист Сергій Тветинський. Він загинув, отримавши травми несумісні з життям.

А раніше "Телеграф" розповідав про 7 відомих пропагандистів, яких ліквідували з початку повномасштабного вторгнення. Серед них Владлен Татарський, Дар’я Дугіна та Кирило Стрємоусов.